Scontro all'incrocio: auto finisce fra i tavolini del bar

Auto piomba sui tavolini del bar. Si sono vissuti attimi di grande paura questa mattina a Mandello, a causa di un incidente che ha coinvolto due automobili sulla Provinciale 72, all'altezza dell'intersezione con Via Bagnagatti.

Da quanto appreso, una vettura uscita dallo stop per immettersi su Via Statale si è scontrata - per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine - con un'altra proveniente da Olcio. Violento lo scontro, che ha letteralmente spinto l'automobile fra i tavolini del bar situato all'incrocio.

Immediata la chiamata al 118. Sul posto sono giunte due ambulanze, del Soccorso Bellanese e del Soccorso degli Alpini di Mandello.

Per fortuna nessuno degli avventori è rimasto ferito. A riportare conseguenze sono stati i conducenti delle auto: la ragazza, 32enne, ha rimediato un trauma cranico ed è stata trasportata a Gravedona, mentre per un uomo di 36 la diagnosi è di trauma rachide-dorsale.

