Scontro auto-moto a Calolziocorte, ferito centauro 56enne

Un incidente si è verificato questa mattina a Calolziocorte in fondo a Corso Europa, di fronte al distributore di benzina.

A scontrarsi due mezzi, un'automobile - una Range Rover con targa straniera - e una motocicletta - modello Yamaha T-Max - condotta da un uomo di 56 anni. Proprio quest'ultimo, nel violento impatto, ha riportato ferite nella caduta sull'asfalto. Dalla centrale operativa dell'Areu sono state inviate sul posto l'ambulanza del Lecco Soccorso a l'automedica dell'Aat Lecco. Il centauro è stato immobilizzato in strada e successivamente trasportato in ospedale intorno a mezzogiorno.

Inizialmente la situazione è parsa grave a causa della violenza dell'urto, ma per fortuna le condizioni del 56enne sono apparse ai sanitari meno serie di quanto ipotizzato. Al Manzoni il centauro è infatti giunto in codice verde. Per rilevare l'incidente e regolare il traffico sono intervenuti i Carabinieri di Calolziocorte.

