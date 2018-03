Scontro tra auto nella notte a Olgiate Molgora, ferito automobilista

Incidente nella notte a Olgiate Molgora, poco prima delle 3. Scontro tra due automobili in via Cesare Cantù, nella frazione di San Zeno.

Vittima un uomo di 40 anni, che nel sinistro ha riportato ferite per le quali si è reso necessario il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce rossa di Merate, un'automedica del 118, i Vigili del fuoco. Allertata anche la Polizia stradale di Lecco.

Per fortuna le condizioni dell'automobilista non sono parse gravi, ed è giunto in ospedale in codice giallo.