Scontro fra due auto, quattro persone finiscono in ospedale

Incidente intorno alle 2.45 della notte fra sabato e domenica a Gravedona e Uniti. Due auto si sono scontrate sulla statale Regina. Tutti gli occupanti delle vetture sono stati soccorsi.

Si tratta di tre ragazzi di età compresa tra i 26 e i 27 anni, che viaggiavano insieme a bordo di un'auto, e di una donna di 56 anni che viaggiava sull'altra. Sul posto sono intervenute due ambulanze del Lario Soccorso di Dongo e della Croce Rossa di Colico, oltre a un'automedica. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Non sarebbero, dunque, gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso che serviranno a determinare le eventuali responsabilità, e i Vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto di strada dopo l'incidente. La strada è rimasta a lungo chiusa con senso unico alternato per consentire i soccorsi e lo sgombero della carreggiata.