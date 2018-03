Scontro tra due auto in via Montebello, illesi i conducenti

Scontro tra due automobili questa mattina in via Montebello 8 a Lecco. È accaduto intorno a mezzogiorno nella stretta via sopra il rione di Santo Stefano.

La peggio è toccata a una Ford che sopraggiungeva a un incrocio. L'incidente ha causato gravi danni alla parte anteriore del veicolo. Illesi, per fortuna, i due conducenti, un ragazzo di 25 anni e una donna di 85.

Sul posto si sono portati gli agenti del comando di Polizia locale di Lecco, per i rilevamenti del caso, e un'ambulanza dei Volontari di Calolziocorte.