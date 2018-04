Scontro sulla P72 ad Abbadia tra camioncino di operai e auto

Altro incidente in questa giornata decisamente negativa sotto il profilo della sicurezza stradale. Intorno alle 16.30 ad Abbadia Lariana, in via Nazionale poco prima del Municipio, un'auto si è scontrata con un camioncino che trasportava alcuni operai e del materiale edile. La dinamica è ancora in fase di accertamento ma pare che il furgone non sia riuscito a evitare l'impatto con la vettura che si stava immettendo lungo la Provinciale 72.

Immediata la chiamata al 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e un'automedica dell'Aat Lecco. Nel sinistro sono rimasti leggermente feriti una donna di 78 anni alla guida dell'auto, inizialmente valutata dal personale paramedico in codice giallo ma successivamente non trasportata al Manzoni, e un uomo di 49 anni a bordo del camioncino. Allertati anche Polizia stradale e Vigili del fuoco, con la presenza in loco degli agenti di Polizia locale di Abbadia Lariana.

