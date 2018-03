Scontro frontale tra due auto a Merate, coinvolte sette persone

Schianto nella tarda serata di sabato a Merate, in via del Calendone, lungo la strada che da Cicognola conduce in località Sbianca.

Un violento impatto frontale ha coinvolto due autovetture, un'utilitaria e una station wagon. Ancora al vaglio della Polizia stradale di Lecco la dinamica dell'incidente, e il motivo per cui una delle due vetture ha invaso la corsia di marcia opposta.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Merate per soccorrere gli occupanti delle auto, in tutto sette persone. Per fortuna nessuno avrebbe riportato serie conseguenze, con i sanitari del 118 che sono rientrati all'ospedale di Merate trasportando una donna di 50 anni in codice giallo.

Via del Calendone, in orario serale poco illuminata e già teatro di incidenti, è stata chiusa in etrambi i sensi di marcia per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.