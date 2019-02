Scontro fra tre auto in Corso Emanuele Filiberto, anziana in ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì, nel rione di Chiuso in Corso Emanuele Filiberto. A scontrarsi tre veicoli, un suv, un'automobile e un furgoncino.

Nello scontro sono rimaste coinvolte alcune persone, fra le quali una donna di 83 anni che ha avuto bisogno delle cure dei paramedici. Sul posto, inizialmente allertati da un codice rosso, sono intervenuti i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello. Per fortuna le condizioni dell'anziana sono parse non gravi e la paziente è stata trasportata in ospedale in codice verde.

In Corso Filiberto si sono portati anche i Vigili del fuoco del Comando di Lecco e due mezzi la rimozione dei veicoli e due pattuglie della Polizia locale di Lecco per effettuare i rilievi del sinistro. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni, causando non pochi problemi al già congestionato traffico del pomeriggio.

