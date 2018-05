Torre de' Busi: frontale in moto contro un'auto, muore ragazzo di 25 anni

Un tragico incidente ha scosso la mattina di questo venerdì 25 maggio. A Torre de' Busi un incidente è infatti costato la vita a un ragazzo di 25 anni.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30 in Via San Michele, sulla Strada Provinciale 177. Fatale al giovane, in sella a una motocicletta, lo scontro con un'automobile. Ancora da accertare le cause che hanno portato il 25enne a perdere il controllo del mezzo, schiantandosi contro una Fiat Panda sopraggiungente dalla direzione opposta di marcia. La moto, nella sua corsa, ha poi urtato un'altra Panda, senza conseguenze per gli occupanti.

Sul posto si sono subito portati l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e le forze dell'ordine, allertato il 112 di Zogno e l'elicottero che si è alzato in volo da Bergamo. Per il 25enne, purtroppo, non c'è stato niente da fare.