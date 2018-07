Scontro tra auto e moto, centauro elitrasportato in codice rosso al Manzoni

Scontro tra auto e moto a Merone nella mattinata di oggi, giovedì 5 luglio, intorno alle 7. È accaduto in Via Volta, nei pressi della stazione del paese.

La peggio è toccata al motociclista, un uomo di 54 anni. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, i soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un'ambulanza e l'automedica, ma si è reso necessario l'intervento dell'elicottero dal vicino ospedale Sant'Anna di Como.

Dopo le prime cure ricevute in strada, il centauro è stato trasportato in volo al Manzoni di Lecco. A Merone sono intervenuti anche i Carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica dell'incidente ed effettuare i rilievi.

Un altro incidente tra auto e moto è occorso ad Abbadia Lariana a metà pomeriggio, alle 15.30, sulla Provinciale 72 all'inizio del paese, poco dopo la galleria di svincolo dalla SS36. Una ragazza di 18 anni sullo scooter ha rimediato ferite e traumi giudicati in codice giallo dai paramedici del Soccorso degli Alpini intervenuti sul posto.