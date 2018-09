Si schiantano in auto sulla Nazionale: giovani finiscono al "Manzoni"

L'asfalto viscido è stato verosimilmente tra le cause dell'incidente avvenuto nella notte in via Nazionale a Calco, sinistro nel quale sono rimasti coinvolti due giovani di 20 e 30 anni, trasportati in ospedale in codice giallo. Mentre era in viaggio verso Beverate, l'automobile governata da uno dei due ha iniziato a sbandare, uscendo dalla carreggiata e sbattendo violentemente contro un palo della luce posto a lato della stessa: i residenti nella zona hanno allertato i mezzi di soccorso con una chiamata al 112.

Personale e mezzi di primo intervento sono arrivati da Cisano, unitamente a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Merate e a un mezzo dei vigili del fuoco; quello ad accusare i danni peggiori è stato il passeggero del mezzo, trasferito con serie ferite all'ospedale "Manzoni" di Lecco.