Si scontra contro le auto ferme in coda: maxitamponamento sulla Lecco-Ballabio

Disagi e rallentamenti sulla nuova Lecco-Ballabio, nella zona della Galleria del Passo del Lupo, a causa di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio odierno: il guidatore di un'autovettura, diretto verso la Valsassina, si è scontrato contro le vetture già ferme in coda per via di un guasto meccanico occorso in precedenza a un'altro mezzo. L'impatto dal "fondo" è degenerato in un maxitramponamento che ha coinvolto ben sei persone, di età compresa tra 18 e 82 anni, soccorse dal personale sanitario della Croce Rossa di Lecco e Balisio, inviato sul luogo insieme alla Polizia stradale.

Non gravi le lesioni riscontrate sulle persone rimaste ferite, scosse dall'improvviso sinistro stradale di cui si sono trovate protagonista.