Si scontrano sulla Statale 36: lunga coda a Molteno

Si è risolto con il trasporto in ospedale di una persona e forti rallentamenti l'incidente tra due autoveicoli avvenuto poco dopo le 11 sulla Strada Statale 36 (direzione Colico, ndr), all'altezza della corsia di decelerazione che conduce verso Molteno. Cinque i coinvolti (tre donne e due uomini, di età compresa tra 39 e 71 anni), cui è stato prestato soccorso da un'ambualanza arrivata da Erba.

Sul posto, per mettere in sicurezza il tratto e per effettuare i necessari rilievi, si è portata una pattuglia della polziia stradale.