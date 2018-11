Statale 36: incidente a Briosco. Camion si ribalta: chiusa la strada verso Lecco

A causa di un incidente in corrispondenza dello svincolo di Briosco, è provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Svizzera) sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel territorio comunale di Giussano, in provincia di Monza e Brianza.

Il traffico in direzione nord è temporaneamente deviato in uscita a Giussano sulla viabilità locale.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato. Nessuna delle persone coinvolte, dalle informazioni in nostro possesso, risulta essere ferita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. A gennaio un simile incidente si verificò nel tratto di Verano Brianza, causando giornate intere di lunghe code.

(Foto VV.FF. Milano)

