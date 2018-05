Statale 36: esce di strada con il camion, ferito l'autista

Si trova all'ospedale l'uomo di 59 anni finito fuori strada mentre viaggiava sulla Statale 36 con il suo camion, in direzione Milano. Nella serata di venerdì, poco dopo le 20.30, l'autista ha perso il controllo del mezzo pesante che stava conducendo sull'arteria ed è finito all'esterno della carreggiata nel tratto compreso tra Costa Masnaga e Cibrone.

Probabilmente tradito dal fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia caduta in Brianza, il guidatore ha perso il controllo del camion sulla curva verso sinistra, a poca distanza dal benzinaio di marca "Esso" installato nella zona. Soccorso dal personale sanitario inviato in loco su un mezzo della Croce Verde di Bosisio e su un'automedica, l'uomo è stato condotto al nosocomio in codice giallo.

Sul posto sono state mandate anche una pattuglia della Polizia Stradale e un mezzo dei Vigili del Fuoco.