Statale 36. Incidente nella galleria Soglio: macchina finisce contro il muro

Mezzi e personale di soccorso al lavoro, dalle 13.15 di martedì, per vagliare le condizioni di un'automobilista di settant'anni, feritosi all'interno della Galleria Scoglio sulla Strada Statale 36, in un tratto compreso nel territorio comunale di Varenna. Per cause ancora da chiarire, la vettura su cui viaggiava in direzione sud (Lecco) sarebbe finita fuori dalla carreggiata, sbattendo contro il muro laterale.

Sul posto si sono portati i volontari del Soccorso Bellanese, unitamente a un mezzo di soccorso avanzato, e i pompieri del comando provinciale di Lecco; allertati anche i carabinieri della stazione più vicina.

Il traffico nella zona è segnalato in rallentamento. Le condizioni della persona ferita, stando a quanto appreso, non desterebbero preoccupazione: l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale "Manzoni" di Lecco con un trauma minore.