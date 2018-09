Incidente sulla Strada Statale 36: tre persone coinvolte, interviene l'elicottero

Vari mezzi di soccorso, tra cui un elicottero inviato dalla base comasca di Villa Guardia, sono al lavoro da dopo le 14.30 sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" a causa dell'incidente che ha visto il coinvolgimento di tre persone all'interno della galleria Somana, nel territorio comunale di Mandello del Lario, in direzione Colico.

Per cause ancora da accertare, due mezzi si sarebbero scontrati e sarebbero finiti contro le barriere laterali, causando il ferimento dei passeggeri a bordo. Da Lecco è stata inviata un'ambulanza di Lecco Soccorso, unitamente a una dei volontari della Croce Rossa di viale Rimembranza. Il traffico risulta essere bloccato per la presenza del veicolo e dei mezzi di soccorso. Al lavoro anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, chiamata a dirigere il traffico e a rilevare il sinistro.

Le condizioni dei coinvolti non destrerebbero particolare preoccupazione: uno di essi è stato trasferito a Lecco con l'ausilio dell'elicottero, mentre gli altri due sono stati portati presso l'ospedale di Gravedona.

Strada chiusa al traffico

«A causa di un incidente all’interno della galleria ‘Somana’, è provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Svizzera) lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” tra Abbadia Lariana e Bellano, in provincia di Lecco. Il traffico in direzione nord è deviato in uscita ad Abbadia Lariana sulla viabilità locale con rientro sulla statale a Bellano, al km 75,500. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due mezzi pesanti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile».

Così Anas in una nota ufficiale emessa intorno alle ore 16.