Statale 36, incidente a catena a Pescate: chiusa la corsia, rallentamenti per il traffico

Incidente sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" nel primo pomeriggio di lunedì 19 novembre, un quarto d'ora prima dello scoccare delle ore 15. Tre autovetture, per cause ancora da accertare, si sono tamponate all'altezza della rampa che, da Pescate, s'immette sull'importante arteria viabilistica; tre sono anche le persone coinvolte nello schianto, prese in carico da una squadra di volontari della Croce Verde di Bosisio Parini.

Polizia al lavoro

La chiamata al numero unico per le emergenze (112) ha consentito l'invio sul posto anche di una pattuglia della Polizia Stradale di Bellano; gli agenti hanno gestito l'emergenza, riducendo la carreggiata a una sola corsia di marcia, e rilevando il sinistro fra i tre autoveicoli.