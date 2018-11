Perde il controllo del mezzo pesante e finisce contro il guard-rail: autista in ospedale

E' stata chiusa dalla polizia stradale e dai tecnici di Anas inviati sul posto la corsia di sorpasso nel tratto compreso tra Molteno e Costa Masnaga, sulla Strada Statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga", in direzione Milano. La decisione si è resa necessaria per rimuovere la motrice del tir che, nel primo pomeriggio di venerdì 9, si è schiantata contro una barriera laterale. Coinvolto anche l'autista 36enne che era alla guida del mezzo pesante, trasferito in codice verde presso l'ospedale di Erba.

Importanti le ripercussioni sul traffico in transito nella zona, che, da Rogeno in avanti, è proseguito a passo d'uomo.

Solo pochi giorni fa due mezzi pesanti erano venuti a contatto, causando il rovesciamento di uno dei due sulla carreggiata nord.