Strade trafficate nel sabato di giugno, fioccano le cadute da moto

Il traffico intenso sulle nostre strade, in questo sabato caldo e soleggiato, ha portato purtroppo a numerosi incidenti. In particolare, rispecchiando una inquietante tendenza degli ultimi tempi, si sono riscontrate numerose cadute da moto e ciclomotori.

In ordine temporale, la prima si è verificata a Colico, in Via Mazzini, intorno alle 11.30: coinvolto un ragazzino di 18 anni che i volontari del Soccorso Bellanese hanno trasportato al Pronto soccorso in codice verde.

Senza gravi conseguenze l'incidente che ha coinvolto un centauro 47enne a Rogeno, sulla SP47: intervenuta sul luogo del sinistro la Croce Verde di Bosisio.

Più serie, anche se non preoccupanti, le condizioni del 44enne caduto dalla propria due ruote a Oliveto Lario, sulla SS583, nella frazione di Onno. I paramedici della Croce rossa di Valmadrera lo hanno soccorso in codice giallo.