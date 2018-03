Tamponamento in Corso Matteotti, soltanto spavento per i conducenti

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in Corso Matteotti a Lecco. Due veicoli si sono scontrati scendendo lungo la via, all'altezza del Broletto. Nessuna conseguenza per gli occupanti dei mezzi coinvolti, tanto che non è stato necessario inviare sul posto l'ambulanza. Sono intervenuti gli agenti di Polizia locale di Lecco per redigere il verbale e far scorrere il traffico a senso alternato.