Tamponamento in Via Belfiore, coinvolte tre persone

Tamponamento in Via Belfiore a ora di pranzo. Il sinistro è accaduto intorno a mezzogiorno e ha coinvolto una Peugeot e una Ford condotte da due donne. La conducente del primo mezzo, per causa ancora da accertare, è finita contro l'altro veicolo che la precedeva, proprio di fronte all'istituto tecnico Fiocchi.

Sul posto si sono subito portarti i paramedici dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, anche se nessuna delle due donne ha riportato ferite. Soltanto un grande spavento per una bimba di quattro anni che si trovava a bordo di uno dei due veicoli.

A effettuare i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti del Comando di Polizia locale di Lecco.