Tamponamento in Via XI Febbraio, donna finisce in ospedale

Incidente in mattinata, intorno alle 10.30, in Via XI Febbraio a Lecco. A causa di un tamponamento che ha coinvolto due auto, si è reso necessario l'intervento dei mezzi di soccorso.

Sul posto è giunta l'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, con i Carabinieri di Lecco. Una donna di 59 anni che viaggiava sul lato passeggeri dell'auto tamponata, una Toyota Yaris, ha riportato un lieve trauma ed è stata caricata sull'ambulanza per il trasporto all'ospedale Manzoni.

Il tamponamento ha causato rallentamenti e disagi al traffico in una zona già solitamente congestionata.

