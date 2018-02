Torre de' Busi: scontro auto-moto in via San Gottardo. Uomo in ospedale

Ha avuto la peggio l'uomo di 51 anni coinvolto in uno scontro tra il suo motociclo e un'autovettura in via San Gottardo, a Torre de' Busi; lo scontro, avvenuto poco prima delle ore 18.15 di lunedì 19, coinvolto anche il 37enne automobilista.

I soccorsi, inviati sul posto in codice rosso dopo la chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112), sono arrivati sul posto sui mezzi dei Volontari di Calolziocorte; l'uomo di 51 anni è stato trasportato in codice giallo presso il nosocomio "Manzoni" di Lecco. I rilievi del sinistro stradale sono stati affidati a una pattuglia della polizia stradale.