Sbanda nel tunnel e si ribalta con la sua auto: illeso un uomo

Se l'è cavata senza nemmeno un graffio l'uomo ribaltatosi con la sua auto nel primo pomeriggio di mercoledì 27 all'interno del tunnel San Martino in direzione Colico, a poca distanza dall'uscita per Lecco Centro.

Il malcapitato si è infatti rovesciato insime alla sua Citroen, ma, a quanto pare, avrebbe fatto tutto da solo: soccorso da un'ambulanza e dai Vigili del Fuoco, è uscito con le sue gambe dall'abitacolo dell'automezzo e non è stato trasportato in ospedale; il sinistro ha comunque fatto rallentare in maniera importante il flusso di mezzi in transito nella zona.

La circolazione è stata ristretta a una sola corsia dalla sopraggiunta pattuglia della Polizia Stradale di Lecco, che, come di consueto, ha anche effettuato i rilievi del caso.