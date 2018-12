Incidente sulla Valassina tra Briosco e Carpiano: traffico in tilt

Una macchina e un camioncino distrutti, oltre a un camion incidentato, due ragazzi di 22 e 32 anni al pronto soccorso e traffico in tilt. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 10 dicembre sulla strada Statale Valassina nel tratto tra Briosco e Carpiano, in direzione Nord.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30 quando, secondo le prime informazioni, un camioncino e un'automobile hanno tamponato un camion che li precedeva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso con due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente in traumi riportati dai due feriti si sono rivelati meno gravi del previsto: sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde e giallo. Sul luogo dell'incidente, inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma sembra che i due mezzi abbiano tamponato un camion che li precedeva.

Traffico in tilt

A causa dell'incidente si è formato traffico per circa tre chilometri in direzione Nord. Non solo: vengono segnalati anche rallentamenti per curiosi lungo la carreggiata sud. Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada.