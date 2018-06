Valmadrera, anziano finisce fuori strada con l'auto

Incidente nella mattinata di domenica sopra il centro abitato di Valmadrera, nella frazione di Belvedere, sul percorso sterrato che conduce a San Tomaso.

Un uomo di 82 anni al volante della sua vettura, per cause ancora da accertare, è infatti finito fuori strada, scavalcando un muretto e terminando la sua corsa in un prato. Immediata la chiamata al 112: dalla centrale di Areu sono state inviate un'ambulanza della Croce rossa di Valmadrera e l'automedica dell'Aat Lecco.

L'anziano automobilista è stato soccorso trasportato intorno alle 9.30 all'ospedale Manzoni in codice giallo a seguito delle ferite riportate. Intervenuti i Vigili del fuoco per la rimozione del mezzo e i Carabinieri di Valmadrera per effettuare i rilievi del sinistro.