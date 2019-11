Valmadrera: si rovescia sulla Statale con la sua auto, giovane finisce in ospedale

Dopo quello registrato nella serata di domenica 17 novembre, un altro incidente dalla dinamica simile è avvenuto nella serata lunedì sulla Strada Statale 36, intorno alle 20.20, nel territorio comunale di Valmadrera. Un giovane di diciannove anni, a bordo di una Mini Cooper, si è infatti ribaltato all'altezza dell'incrocio con via XXV Aprile, tratto notoriamente scivoloso in condizioni di pioggia, rovesciandosi e facendo temere delle conseguenze ben peggiori rispetto a quelle effettivamente verificatisi: il giovane automobilista, infatti, è stato estratto dall'autoveicolo ed è stato trasferito in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Traffico deviato in città

Sul posto si sono portati i carabinieri, i Vigili del Fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, i mezzi e il personale di Anas e il carro attrezzi. Le operazioni di pronto intervento e messa in sicurezza della strada sono proseguite sino alle 22 circa, dopodichè il tratto è stato riaperto al traffico veicolare: i mezzi in arrivo da Lecco sono stati diretti verso via Santa Vecchia, strada che collega Valmadrera a Civate.