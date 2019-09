Valmadrera: scontro tra due vetture in via Manzoni, coinvolti tre anziani

Brutto incidente, a metà del pomeriggio di lunedì 2 settembre, in via Manzoni a Valmadrera. Qualche minuto dopo le 15.30 due autovetture si sono scontrate in via Manzoni, poco oltre l'incrocio con via Leopardi; ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, al vaglio degli agenti della Polizia Stradale inviati in loco. Sul posto anche i volontari del Distaccamento, un'automedica e il personale sanitario di Lecco Soccorso, che ha prestato l'intervento di primo soccorso alle tre persone coinvolte (una donna di 82 anni e due maschi, di 85 e 90 anni).

La dinamica al vaglio della Polizia

Stando a quanto appreso, il guidatore della Fiat Cinquecento (il 90enne, accompagnato dalla moglie) sarebbe uscito dallo stop di via Leopardi e avrebbe tentato di effetture l'inversione di marcia, colpedo la sopraggiungente Alfa Giulietta e finendo contro la vetrina di un esercizio commerciale, in quel momento chiuso. Non preoccupanti le sue condizioni, illesi il guidatore dell'altra autovettura e la donna.

