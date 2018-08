Venerdì sera nero sul Ponte Manzoni: due incidenti, varie persone coinvolte

Doppio incidente sul Ponte Manzoni di Lecco nella serata di venerdì. A poche centinaia di metri, sulla rampa della Strada Statale 36 nella zona "Bione", sono andati in scena due sinistri che hanno coinvolto varie persone. Il primo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 21: all'altezza dell'uscita in direzione Bergamo si sono scontrate varie autovetture, generando un tamponamento a catena che ha visto il coinvolgimento di sei persone, di età compresa tra 24 e 67 anni: nessuno si è procurato delle lesioni di grave entità, ma per due è stato reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

Sul posto si sono portati i mezzi e il personale medico di Croce San Nicolò e Croce Rossa di Galbiate, supportati da un'automedica inviata dal nosocomio "Manzoni" e da una squadra dei pompieri del comando provinciale di piazza Bione; i rilievi sono stati effettutati dalla polizia stradale.

Poco dopo si è verificato un altro sinistro: a poche centinaia di metri dallo scenario precedente, un'automobile ha sbandato, colpendo una barriera laterale. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri e la Polizia Stradale, con il conducente rimasto quasi illeso.