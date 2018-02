Scontro in via Amendola, grosso spavento per una coppia di anziani

Incidente nella tarda mattinata di domenica, intorno alle 11.50, a Lecco in via Amendola.

Un'auto di piccola cilindrata, un'utilitaria, in uscita dal parcheggio dell'area del mercato, si è infatti scontrata con un'altra vettura che proseguiva sempre lungo via Amendola. L'impatto ha danneggiato la fiancata dell'automobile ma, per fortuna, non ha arrecato conseguenze agli occupanti, una coppia di anziani (80 anni l'uomo, 79 la donna). Illesa anche la donna al volante dell'altro veicolo.

Immediata, considerata l'età delle persone coinvolte dal sinistro, la chiamata al numero 112 per le emergenze. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce rossa di Valmadrera, mentre una pattuglia della Polizia locale di Lecco è intervenuta per i rilevamenti del caso e i Vigili del fuoco per consentire la rimozione del mezzo danneggiato.