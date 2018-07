Barzanò. Scontro auto-moto sulla Provinciale: giovane biker finisce in ospedale

Pericolosissimo scontro auto-moto in via Dei Mille a Barzanò, dove, poco dopo le ore 10 di giovedì mattina, A.M., 15 anni, è stato sbalzato violentemente a terra a causa di un duro scontro con un'automobile all'altezza dell'ingresso della sede del sindacato Cgil. Il biker, che stava viaggiando sulla Strada Provinciale 48, si sarebbe visto tagliare la strada dalla 63enne guidatrice della Fiat Panda coinvolta nel sinistro: l'impatto è risultato essere inevitabile e, a causa della velocità, ha sbalzato il motociclista in avanti di qualche metro.

Le condizioni hanno inizialmente destato parecchia preoccupazione: la chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112) ha permesso alla centrale operativa di Areu l'invio di un'ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo, il cui personale volontario è stato coadiuvato nell'intervento da quello inviata sul posto mediante un'automedica. L'incidente si è, fortunatamente, risolto senza gravi conseguenze per il giovane, residente nella vicina Bevera, trasportato presso l'ospedale "Mandic" di Merate cosciente e senza lesioni preoccupanti. Nel contempo è stata soccorsa anche la donna che guidava l'autovettura di marca italiana, profondamente scossa a causa del sinistro.

