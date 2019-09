Viale Montegrappa: violento incidente auto-moto, diciassettenne finisce in ospedale

Brutto incidente quello avvenuto poco prima della mezzanotte di domenica in viale Montegrappa, all'altezza dell'incrocio con via Ugo Foscolo. Un diciassettenne, che viaggiava sulla sua moto da fuoristrada, si è schiantato contro una Fiat Punto che stava svoltando verso la via laterale: stando a quanto appreso sul posto, il giovane si sarebbe provocato delle fratture agli arti inferiori dopo un volo di diversi metri, che l'avrebbe catapultato non lontano dal semaforo pedonale posto in prossimità del ponte. La sua due ruote si è spezzata in due parti, di cui una rimasta sul tetto della vettura a marchio italiano.

Sul posto, chiamate da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), si sono portate le squadre di soccorso della Croce Rossa di Lecco. I rilievi sono invece stati affidati a una pattuglia della Polizia Stradale, supportata da un'altra pattuglia per la direzione del traffico. L'uomo alla guida dell'auto è sceso dall'autovettura in evidente stato di shock, mentre il diciassettenne è stato trasferito all'ospedale "Manzoni" in codice giallo.

