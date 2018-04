Violento frontale all'uscita di una curva a Molteno, due feriti

Incidente nella tarda mattinata a Molteno, in Via De Gasperi, non lontano dall'uscita della SS36.

Due automobili si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva. Violento l'impatto, con l'esplosione degli airbag in entrambe le vetture. Coinvolte tre persone. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, sono giunte tre ambulanze, una della Croce rossa di Lecco, una dell'Anpas e una dell'Aat Lecco. Per due uomini, rispettivamente di 37 e 55 anni, si sono rese necessarie le cure dei sanitari e il trasporto in ospedale, per fortuna senza conseguenze gravi.

Intervenuto sul posto anche un mezzo dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco per rimuovere le auto incidentate e l'olio sversarto sull'asfalto da una delle auto coinvolte. Gli agenti della Polizia locale di Molteno e di Garbagnate Monastero sono impegnati nei rilievi del sinistro e nella ricostruzione della sua dinamica.

Gallery