Cronaca Bulciago / Strada Provinciale 342 dir Briantea, 54

Infortunio sul lavoro a Bulciago: giovane operaio si schiaccia tre dita

Infortunio questa mattina in uno stabilimento in via Briantea a Bulciago. La chiamata ai soccorsi poco prima di mezzogiorno, il 27enne trasportato in ospedale a Como