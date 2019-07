Incidente tra una moto e un furgoncino a Mandello, ferito 31enne

Scontro tra una moto e un furgoncino a Mandello. L'incidente è accaduto alle 16.30 di oggi, venerdì, lungo la strada per Maggiana. Ad avere la peggio il centauro caduto a terra dopo lo schianto.

L'allarme al 118 è inizialmente scattato in codice rosso con arrivo sul posto dell'elisoccorso, insieme agli altri mezzi con il personale medico. Per fortuna le condizioni del 31enne sono poi apparse meno gravi del previsto: il motociclista è stato comunque soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale a Lecco, in codice giallo.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, il paziente avrebbe riportato un trauma cranico e facciale a seguito dell'impatto con il veicolo e l'asfalto. Sul luogo dell'incidente, insieme ai volontari del Soccorso Mandellese, si sono portati anche gli agenti della Polizia locale di Mandello per i rilievi del caso e per garantire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza.

