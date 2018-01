Incidente in Valassina, traffico ancora in tilt fino a Monza e strada chiusa da ieri

"Sono passate 20 ore dall'incidente di ieri a Briosco e ancora la strada è chiusa, sono le 8 di mattina e c'è coda fino a Monza. Siamo nel terzo mondo". A sfogarsi è un nostro lettore, Paolo Canuti, che si trova in coda sulla SS 36 verso Milano. Nella giornata di ieri, la statale 36 è stata teatro di ben 4 incidenti. Il primo di questi ha visto un tir ribaltato e pesanti disagi per il traffico, nel tratto tra Carate Brianza e Briosco, a causa del quale per fortuna non si sono registrati feriti gravi.

Lo schianto ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante, oltre ad altri tre veicoli toccati in maniera minore. Il camion dopo l'impatto ha terminato la corsa ribaltandosi di traverso nel tratto. Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 12.30 lungo la carreggiata in direzione nord.

Sul posto è giunta la polizia stradale di Seregno insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Le due persone coinvolte, due uomini di 37 e 39 anni, sono state soccorse in codice verde e non risultano in gravi condizioni.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: per permettere l'intervento dei soccorsi la carreggiata è stata chiusa con uscita obbligatoria a Verano Brianza.



Anas comunica che sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Lecco/Sondrio in località Carate Brianza, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Carate Brianza (km 21,600).L’incidente ha coinvolto cinque veicoli.

Gli altri tre incidenti sono avvenuti sempre nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio, all'altezza di Carate in direzione nord. Un terzo, sempre nella stessa direzione, avrebbe coinvolto addirittura 3 auto, una delle quali si è anche ribaltata. L'ultimo scontro si è verificato vicino Desio, intorno alle 17.