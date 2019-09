Verderio: non ce l'ha fatta Leandro, coinvolto in un grave incidente a Verderio

Si è spento nella giornata di lunedì 16 settembre Leandro Aloe, 33enne di Sotto il Monte morto a causa di un gravissimo incidente avvenuto domenica a Verderio. Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro avvenuto sulla Strada Provinciale 55: il giovane, in viaggio sul rettilineo che porta da Cornate in paese, si è urtato con un'autovettura in viaggio nel medesimo senso di marcia, venendo poi sbalzato con violenza sull'asfalto.

Le condizioni, sin da subito apparse gravissime, hanno reso necessario il trasporto al "Mandic" di Merate, dov'è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Qui le stesse condizioni di Aloe sono ulteriormente peggiorate, fino al tragico decesso.

Il cordoglio degli amici

Su Facebook in tanti hanno dedicato un pensiero al giovane: in particolare sul gruppo "MB, Motociclisti Bergamaschi", dove campeggia una fotografia con un fiocco nero e sono apparsi tantissimi messaggi rivolti al 33enne.