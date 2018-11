Impressionante carambola in via Gorizia: due auto si scontrano, una si ribalta e sfonda un cancello

Spettacolare incidente, alla una e mezza della notte tra domenica e lunedì, in via Gorizia, a Lecco. Due autovetture si sono scontrate all'altezza dell'intersezione con via Monte Sabotino, distruggendosi: a causa della forza dell'impatto, una delle due si è ribaltata e ha sfondato il cancello che delimita l'ingresso ai garage di un'abitazione posta a fianco della carreggiata; nonosante ciò, le condizioni del 24enne alla guida sarebbero complessivamente non preoccupanti: è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco dai volontari della Croce Rossa locale.

Lo sbandamento e l'impatto

Sul posto si è portatao anche una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco, intervenuta in via Gorizia: stando alla ricostruzione effettuata, la vettura che stava transitando lungo la strada è sbandata improvvisamente uscendo di strada, sfondando l’ingresso carraio di uno dei condomini presenti in zona. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente.

In seguito hanno verificato le condizioni di sicurezza del veicolo coinvolto, hanno eliminato le parti pericolanti delle strutture coinvolte nell’incidente, riportando le condizioni dello scenario alla normalità.

Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate complessivamente due ore.

