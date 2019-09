Doppio tamponamento in viale Tonale: interviene la polizia locale

Doppio tamponamento, nel corso della mattinata di martedì 24 settembre, in viale Tonale a Lecco. Nello spazio tra la Camera di Commercio e il Bar dei Bravi due autoveicoli e un mezzo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti si sono scontrati, dando vita alle collisioni a catena nel bel mezzo dell'ora di punta per il traffico nei rioni alti di Lecco. Sul posto, per i rilievi del caso, si è portata una pattuglia della polizia locale cittadina, che ha fatto anche spostare i veicoli per permettere il deflusso della circolazione, logicamente ingolfatasi immediatamente dopo il verificarsi del sinistro.

Non chiamata a intervenire in un primo momento, un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco è stata chiamata e si è portata sul posto, verso le ore nove, in codice giallo. Tre le persone coinvolte: si tratta di due uomini, di trentasei e quarantanove anni, e di una donna di quarantotto anni.