Incidenti a La Valletta Brianza e Perledo: feriti due ciclisti

Due ciclisti sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali nella mattinata di oggi, domenica, nel Lecchese. Il primo intervento del 118 in codice giallo è scattato alle 10 a La Valletta Brianza, Perego, lungo via Montevecchia. Un 62enne è caduto dalla bici ed è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Lecco. Il ciclista ha riportato un trauma cranio facciale.

L’esatta dinamica del sinistro è ancora in via di ricostruzione, come quella dell’incidente avvenuto poco prima delle 11 a Perledo, in piazza Aldo Moro. Anche qui è rimanere ferito è stato un uomo, 54 anni, caduto con la bicicletta. Immediati i soccorsi ancora una volta in codice giallo. Sul posto l’ambulanza dal Soccorso Bellanese.