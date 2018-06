Incidenti a Lecco e a Fiumelatte: tre persone finiscono in ospedale

Mattinata di incidenti nel territorio. A Lecco, poco prima di mezzogiorno, una donna di 30 anni è scivolato dalla sella del suo scooter in Corso Martiri, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Subito dalla centrale operativa di Areu è scattato l'intervento: sul posto inviate l'ambulanza del Lecco Soccorso e l'automedica dell'Aat Lecco. In un primo momento le condizioni della donna sono parse gravi, ma per fortuna è stato successivamente trasportato con un più rassicurante codice giallo. In Corso Martiri anche la Polizia locale per effettuare i rilievi del sinistro.

Un altro sinitro, di lieve entità, si è verificato alle 11.55: un 28enne è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava in direzione sul Terzo Ponte; soccorso sul posto dalla Croce Rossa, non è stato trasportato in ospedale. Poco dopo, verso le 12.10, un'autovettura e uno scooter sono venuti a contatto all'incrocio tra via Belfiore e via Achille Grandi: nell'impatto è rimasto ferito il 55enne motociclista, ricoverato in codice verde al vicino ospedale "Manzoni".

Un incidente si è verificato, infine, poco dopo le 10 a Fiumelatte, nel territorio comunale di Varenna: un frontale tra un pullman e un'auto in piena curva, forse causato dall'asfalto bagnato che ha impedito al conducente della vettura di frenare in tempo per evitare l'impatto.

Il cinquantenne, di Dervio, è stato così soccorso dai volontari del Soccorso Bellanese - con l'automedica dell'Aat Lecco - e trasferito al Manzoni di Lecco in codice giallo.