Perde il controllo dell'auto e si ribalta, soccorso 71enne

Stava viaggiando lungo via Manzoni, quando a un tratto ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sul fianco destro. L'uomo alla guida, un 71enne residente in paese, ha riportato un trauma a una gamba, ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente si è verificato questa mattina alle 10.40 a Monte Marenzo, poche centinaia di metri sopra l'incrocio del Piodino.

L'automobilista ha fatto tutto da solo: la macchina ha urtato a sinistra e non ha coinvolto nessun altro veicolo o persona. L'allarme al 118 è scattato in codice rosso: sul posto insieme all'ambulanza sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Lecco. Allertati inoltre Carabinieri e Polizia Stradale. L'uomo non avrebbe mai perso conoscenza e dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in Pronto soccorso a Lecco in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In contemporanea un altro incidente a Montevecchia: un ciclista ha riportato traumi al torace e al volto

Sempre a metà mattina i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire anche a Montevecchia per un altro incidente stradale. In una via impervia un ottantenne è caduto mentre viaggiava in bicicletta. L'equipaggio della Croce Bianca di Merate, allertato in codice rosso, dopo le prime cure portate sul posto ha trasportato l'anziano al nosocomio di Lecco in codice giallo. Il paziente ha riportato un trauma torarico e facciale.