Incidenti stradali a Sirone e Annone: intervengono i vigili del fuoco

Duplice incidente sulle strade lecchesi: entrambi hanno richiesto l'intervento d'ingenti mezzi di soccorso, tramite cui è stato trasportato il personale medico. In entrambi i casi sono dovuti entrare in azione anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, chiamati a dare supporto all'azione medica.

Il primo è accaduto intorno alle ore 8 nel comune di Sirone, in via Don Giuseppe Brambilla, ed ha coinvolto tre autovetture e tre persone, di età compresa tra 24 e 47 anni. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto gli occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere degli autoveicoli a seguito dell’impatto. In seguito sono state effettuate tutte le operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità. L’intervento ha impegnato i soccorritori per circa un’ora: due le persone trasportate presso, rispettivamente, gli ospedali di Erba e Lecco.

Il secondo incidente si è invece verificato nel primo pomeriggio nel comune di Annone Brianza. Anche in questo caso in un’ora la squadra dei Vigili del Fuoco ha operato per mettere in sicurezza lo scenario e consentire il ripristino della viabilità.

