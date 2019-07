Incidente auto-moto ad Abbadia, intervento urgente dei soccorsi

L'allarme al 118 è inizialmente scattato in codice rosso, mentre l'intervento dei soccorsi è poi proseguito in giallo. Al momento non si hanno ancora notizie precise dell'incidente avvenuto oggi alle 16.30 in via Nazionale ad Abbadia, all'altezza del civico 120. Il dato certo è che una moto e un'auto si sono scontrati e nello schianto sono rimasti coinvolti una donna di 23 anni e uomo di 30.

Sul posto il Soccorso Mandellese, allertata la Polizia stradale di Lecco. Intanto, complice anche il rientro estivo domenicale, si sono creati molti disagi al traffico in direzione Lecco, con forti incolonnamenti lungo tutta Abbadia e fino a Mandello.

Alle 18 un altro incidente auto-moto si è verificato in via Roma 150 a Pescate: qui i soccorsi sono scattati in codice giallo. Una persona è rimasta ferita.