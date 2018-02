Un incontro per spiegare la riforma sanitaria che interessa 85mila malati cronici lecchesi

"Riforma sanitaria, istruzioni per l'uso". È questo il titolo dell'incontro informativo che si terrà mercoledì 7 febbraio dalle 20.30 alle 22 all'aula magna dell'ospedale Manzoni di Lecco.

Scopo della serata è fornire ai lecchesi le modalità con cui cambiano le cure per i portatori di malattie croniche secondo la riforma della sanità regionale.

Una riorganizzazione che interessa da vicino il nostro territorio, essendo 85mila i malati cronici in provincia di Lecco, ai quali nei giorni scorsi è stata recapitata una lettera dalla Regione Lombardia. Un conto, però, è leggere i punti salienti della riforma, un altro è sentirli spiegare da personale qualificato.

Le domande cui dare risposta, infatti, sono numerose. In cosa consiste il nuovo percorso di presa in carico del paziente? E quali sono i vantaggi per il cittadino? A chi bisogna rivolgersi? E cosa fare se il proprio medico di base non aderisce al progetto?

All'incontro parteciperanno rappresentanti di tutti settori del sistema sanitario: ATS Brianza come committente e medici di Medicina generale, ASST Lecco e Cooperative mediche come gestori o erogatori dei servizi di cura.

Modererà il diabattito Pierfranco Ravizza, presidente dell'Ordine Medici di Lecco, che spiega: «Il cosiddetto Decreto sul Governo della Domanda, dopo una complessa gestazione, sta per passare alla fase attuativa. Appare pertanto rilevante invitare la popolazione interessata a un incontro di chiarimento. L’occasione fornirà inoltre spunti di interesse anche per gli operatori sanitari coinvolti nel progetto di riforma».