Incrodati in località Monte Croce, soccorritori in azione per cinque escursionisti

Incrodati in zona Monta Croce a Esino Lario, cinque escursionisti in difficoltà a causa del pendio ghiacciato: volontari del Soccorso alpino costretti a un intervento in notturna.

L'allarme è scattato intorno alle 17.20, allertati oltre al Cnsas anche Vigili del fuoco e Carabinieri di Lecco. I soccorsi, vista la zona impervia, sono stati portati con l'elicottero. Stando alle prime informazioni raccolte, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato conseguenze serie.