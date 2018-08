Incrodato in Grignetta, recuperato dagli uomini del Soccorso alpino

Intervento notturno degli uomini della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino. Le squadre di Lecco e ella Valsassina sono uscite intorno alle 20.30 di martedì per un escursionista incrodato nella zona del Canalone Porta - Cresta Sinigaglia, in Grignetta.

I primi a partire verso l'uomo in difficoltà sono stati due tecnici presenti ai Piani Resinelli, individuandolo sul Terzo Torrioni Magnaghi, in prossimità della seconda sosta di una via di arrampicata di III-IV grado che aveva salito al termine di del Canalone Porta.

Nel frattempo una squadra di supporto è partita dalla centrale del Bione. I tecnici sono riusciti a recuperare l'escursionista attraverso tecniche alpinistiche, arrivando alla vetta del Torrione e poi alla cima della Grignetta, per scendere infine lungo la Cresta Cermenati e infine ai Piani Resinelli. L'intervento si è concluso intorno alle 2.00 di notte.