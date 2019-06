Cortenova, esplode bombola in azienda: grave 58enne

Giornata veramente da dimenticare quella di lunedì 3 giugno sotto il profilo della sicurezza sul lavoro. Sono ben sei gli incidenti o i malori occorsi in impianti o attività lavorative che hanno costretto le forze di pronto soccorso a intervenire, con relativo trasporto in ospedale dei lavoratori.

L'intervento più serio è accaduto a Cortenova, dove nel primo pomeriggio l'esplosione di una bombola ha coinvolto un lavoratore di 58 anni in un'attività di Via Roma. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso giunto da Sondrio. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri, informata anche l'Ats Brianza come prevede la procedura in questi casi.

Gli altri interventi sul lavoro in giornata

Il primo a Robbiate intorno alle 9.30 ha coinvolto una donnna di 47 anni, trasferita in ospedale in codice verde a seguito di un lieve malore. Alle 12.30 a La Valletta Brianza ambulanza della Croce Verde di Bosisio in una ditta di Via Statale per soccorrere un ragazzo di 26 anni, trasportato poi al Mandic in codice giallo. Poco più tardi infortunio in un impianto di Via Briantea a Bulciago: un 51enne è finito in ospedale a Merate in codice verde, così come un 64enne caduto durante il lavoro a Brivio intorno alle 14.

Altra caduta, per fortuna non grave, per una donna di 53 anni in un'azienda di Via San Giuseppe a Bosisio Parini.