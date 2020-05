Caduta sul lavoro, serio trauma cranico per un 64enne

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in un'azienda di Dolzago sita in Viale Montecuccoli. Un uomo di 64 anni è rimasto vittima di una caduta da un'altezza considerevole, da una prima ricostruzione sembrerebbe da una scala.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, tanto da fare scattare i soccorsi con un codice rosso. A Civate sono giunte l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e un'automedica di supporto. L'uomo è stato immobilizzato sul posto e trasportato in ospedale con un serio trauma cranico. Sulla dinamica dell'incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Merate; informata, come vuole la prassi in questi casi, anche Ats Brianza.

Un secondo infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Civate, in un impianto di Via Provinciale 21: un uomo di 43 anni si è procurato lo schiacciamento di un piede; per lui sono intervenuti i soccorsi, con l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, in codice giallo. Allertate anche Polizia locale e Ats Brianza.